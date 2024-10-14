Памфилова сообщила Путину о высоком доверии россиян к выборам

Избирательные кампании последних лет в России продемонстрировали результаты, легитимность которых не вызывает сомнения, также фиксируется высокий уровень доверия избирателей к итогам выборов.

Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас рекордно высокая явка и на выборы президента <…>, и на региональных выборах. Это впервые, например, с того момента, как был введен единый день голосования, самая высокая явка на региональных выборах. И высокие результаты, легитимность которых не вызывает сомнения, и высокий уровень доверия - это тоже очень важно, что за эти годы [фиксируется] высокий уровень доверия к результатам выборов", - сказала Памфилова.

Она также подчеркнула, что избирательная система стала "максимально устойчивой и надежной", а также "очень динамичной".