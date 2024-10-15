$96.10+0.03105.49+0.38
Почта

В России отреагировали на слова генсека НАТО о победе Украины

Россия рекомендует НАТО не вмешиваться в конфликт с Украиной, сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова нового генсека НАТО Марка Рютте.

В России отреагировали на слова генсека НАТО о победе Украины
© Lenta.ru

Ранее иностранный политик заявил, что НАТО не запугать угрозами со стороны России и альянс продолжит делать все необходимое, чтобы убедиться, что президент России Владимир Путин не добьется своих целей и Украина победит.

«Во-первых, этой организации Россия совершенно не угрожает. Это НАТО нам постоянно угрожает. Новыми поставками, стратегическим поражением России угрожает. «Поставят Россию на свое место», «Привлекут всех к ответственности» — НАТО угрожает. Мы НАТО не угрожаем, мы просто рекомендуем НАТО не вмешиваться в наш конфликт с Украиной», Владимир Джабаров, сенатор.

По мнению сенатора, Рютте повторяет ошибки своего предшественника Йенса Столтенберга.

Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ

«Тот тоже мнил из себя какую-то важную политическую фигуру, хотя должность генсека НАТО — чисто техническая должность. Его задачи — координировать встречи, совещания, саммиты НАТО проводить, но не делать такие политические заявления. Поэтому я думаю, что мы даже реагировать не будем. НАТО — враждебная нам организация. Мы это давно поняли, собственно, с момента создания это мы знали, и она была создана для того, чтобы угрожать Советскому Союзу, а теперь России», — поделился Джабаров.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что если Украина в сегодняшних условиях будет принята в НАТО, то альянс станет прямым участником конфликта, что создаст угрозу мировой войны.

Политика
Марк Рютте
Владимир Джабаров
Йенс Столтенберг
Алексей Чепа
Владимир Путин
Комитет госдумы по международным делам
НАТО
Совет Федерации
Украина
НАТО и Россия