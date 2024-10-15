В России отреагировали на слова генсека НАТО о победе Украины

Россия рекомендует НАТО не вмешиваться в конфликт с Украиной, сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова нового генсека НАТО Марка Рютте.

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Ранее иностранный политик заявил, что НАТО не запугать угрозами со стороны России и альянс продолжит делать все необходимое, чтобы убедиться, что президент России Владимир Путин не добьется своих целей и Украина победит.

«Во-первых, этой организации Россия совершенно не угрожает. Это НАТО нам постоянно угрожает. Новыми поставками, стратегическим поражением России угрожает. «Поставят Россию на свое место», «Привлекут всех к ответственности» — НАТО угрожает. Мы НАТО не угрожаем, мы просто рекомендуем НАТО не вмешиваться в наш конфликт с Украиной», — Владимир Джабаров, сенатор.

По мнению сенатора, Рютте повторяет ошибки своего предшественника Йенса Столтенберга.

Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ

«Тот тоже мнил из себя какую-то важную политическую фигуру, хотя должность генсека НАТО — чисто техническая должность. Его задачи — координировать встречи, совещания, саммиты НАТО проводить, но не делать такие политические заявления. Поэтому я думаю, что мы даже реагировать не будем. НАТО — враждебная нам организация. Мы это давно поняли, собственно, с момента создания это мы знали, и она была создана для того, чтобы угрожать Советскому Союзу, а теперь России», — поделился Джабаров.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что если Украина в сегодняшних условиях будет принята в НАТО, то альянс станет прямым участником конфликта, что создаст угрозу мировой войны.