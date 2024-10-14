В Кремле прокомментировали предложение ввести налог на бездетность

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что стоит проанализировать опыт Советского Союза. С инициативой вернуть налог на бездетность в начале октября выступил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не знает деталей предложения по поводу налога на бездетность, но опыт Советского Союза стоит проанализировать.

С инициативой вернуть налог на бездетность в начале октября выступил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев. По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов.

С ним позднее не согласился председатель Госдумы Вячеслав Володин. В разговоре с «Российской газетой» он призвал депутатов вносить продуманные инициативы и «не пугать общество такими крайностями».

Законопроекта такого пока нет, это лишь тема для обсуждения, говорит глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина:

Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

«Во-первых, его нет. Для того чтобы понять, пройдет или нет законопроект, надо как минимум его внести. Все, что касается семьи, проходит через наш комитет, и он обязательно поступил бы в наш профильный комитет. Это предложение, к великому сожалению, для меня является сейчас не чем иным, как желанием как-то оставить свое имя в политической повестке. При этом многие апеллируют к советскому периоду, но выхватывая из контекста. Тогда государство брало на себя обязательства обеспечить яслями, детскими садами, декретным отпуском. Понятно, что медицина была бесплатной, отдых детей был бесплатным, общественный транспорт для детей бесплатным, электричество 2-4 копейки стоило, услуги ЖКХ были дешевыми. Главное, что было бесплатное жилье. Понимая, что сейчас государство не обеспечивает молодежь этими социальными гарантиями, преждевременно выходить с инициативой о введении налога на бездетность. Кроме того, налог на бездетность рассчитан на ту часть нашего населения репродуктивного возраста, особенно мужчин, которые сейчас находятся в зоне СВО. Начинать надо с создания социальной гарантии, предусмотренной в бюджете».

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) идею ввести налог для бездетных семей поддержали и рассчитали его параметры. Первый проректор РГСУ Джомарт Алиев рассказал журналистам, что такой налог надо приплюсовать к остальным налогам. К подоходному налогу еще 3%, к налогу на наследство — 5%, а на имущество — 0,5%.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что эти меры все равно не помогут демографии страны:

Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

«Все люди резко реагируют на слова «налог» и «фискальная функция». В нашем, мягко говоря, и без того тяжелом налоговом обществе еще что-то вводить — этого никто не поймет, не оценит и не примет. Это ненормально. Поэтому эту фискальную функцию надо изначально убирать. Вводите налог на бездетность размером в 1 рубль. То есть это моральный налог — пожалуйста. Но ни в коем случае не рассматривайте это как фискальное мероприятие, которое должно наполнить казну или какой-то специальный фонд. Второй момент, самый главный: когда говорят «налог на бездетность», то наивность поражает, потому что люди считают, что какой-то одной самой примитивной мерой мы решим проблему, всемирную проблему малодетности. То есть нужно вводить комплекс из 50 мер одновременно, а не какую-то одну меру такую чувствительную. И наконец, третий момент, очень важный: мы должны четко себе дать ответ, а в чем проблема-то, почему демография такая катастрофическая, почему мы вымираем? Если задуматься, если серьезно проанализировать эту ситуацию, то очевидно, что на самом деле требуется сегодня полный переворот во всей жизни нашего общества».

Предложения вводить налог на бездетность звучат раз в несколько лет, например так было в 2013, 2016 и 2023 годах. Часто авторы подобных проектов приводили в пример положительный опыт Советского Союза. Это «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан», который действовал в СССР с 1941-го по 1990 год. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были регулярно отчислять в зависимости от дохода около 6% государству.