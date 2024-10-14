Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в том, что Москва якобы вмешивается в выборный процесс в Молдавии.

"Мы категорически отвергаем эти обвинения", - сказал представитель Кремля журналистам. "Мы не вмешиваемся в чужие внутренние дела", - подчеркнул он. "На территории Молдавии по-прежнему очень много людей являются сторонниками развития добрых отношений с нашей страной", - заявил Песков. По его словам, "этим людям сейчас отказывают в праве иметь свои собственные политические силы, отказывают в праве СМИ освещать электоральный процесс в Молдове, отказывают в праве политикам говорить о том, что они являются сторонниками налаживания добрых отношений с Россией". "К сожалению, это те процессы, которые мы сейчас наблюдаем в Кишиневе", - отметил представитель Кремля. "Но это не является нашими попытками вмешательства", - указал Песков. На его взгляд, "факт остается фактом: там много политических сил и граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией, и им отказывают в этом праве".

На 20 октября в Молдавии назначены выборы президента, которые пройдут одновременно с референдумом о вступлении в ЕС. Голосование состоится на фоне экономического кризиса, вызванного подорожанием энергоресурсов и жесткой критики властей. Ряд оппозиционных сил, включая блок "Победа", не были допущены к участию в избирательном процессе, а также заявили о давлении со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, в стране были закрыты крупнейшие телеканалы, которые предоставляли площадку оппозиции. У лидеров блока были заблокированы аккаунты в Facebook, Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), а также каналы в Telegram.