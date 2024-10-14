Песков оценил готовность РФ к самозащите

Россия сделает все необходимое для обеспечения своей безопасности. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Газета.Ru

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России обладают нужным потенциалом, однако никому не угрожают в отличие от НАТО. Lenta.ru

«Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда было наоборот. <…> Поэтому то, что Россия представляет для кого-то опасность противоречит ходу истории и той конфронтации, которую мы сейчас все переживаем», — заявил Песков. Ura.Ru