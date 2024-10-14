В Госдуме назвали главное последствие введения налога на бездетность

Предложение ввести в России налог на бездетность – это очередная попытка скопировать практики Советского Союза, однако далеко не все из них нужны сегодня, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Такие меры приведут к резкому возмущению в обществе, поэтому лучше заменить их доступным жильем и пособием, заявила она. Газета.Ru

«В вопросах демографии нужно искать другие решения, которые будут бороться с причиной, а не со следствием. Введением дополнительного налога проблему не решишь, можно вызвать только негативную реакцию общества, которое было бы справедливо возмущено в случае его введения. Непонятно, например, что делать с людьми, которые не могут завести детей, но очень хотят, лечатся, пытаются?», — задалась вопросом парламентарий. По мнению Лантратовой, вместо того, чтобы вводить налог на бездетность, было бы разумнее сосредоточиться на создании условий для рождения детей и повышении социальной поддержки семей с детьми. RT на русском

Ранее директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец призвал ввести налог на бездетность в размере 30–40 тысяч рублей, включая тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Москва24