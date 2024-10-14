В Госдуме оценили заявление Байдена о ядерном оружии

Заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерного оружия можно расценивать лишь как «сотрясение воздуха». Такое мнение первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлева приводит РИА Новости.

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Ранее Байден в письменном заявлении, опубликованном в связи с присуждением Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, сообщил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу сокращения ядерного вооружения «без предварительных условий». По словам Байдена, Вашингтон хотел бы добиться «уменьшения ядерной угрозы».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил, что президентский срок Джо Байдена подходит к концу и в Белом доме его «не будет уже через месяц».

«А такой сложный вопрос, как контроль над ядерным вооружением, требует тщательной, возможно, даже многолетней проработки. Поэтому предложение это можно оценивать лишь как сотрясение воздуха», - подчеркнул он.

Также парламентарий обратил внимание, что все предыдущие инициативы Вашингтона по этому поводу были основаны «на обмане и лжи», и США, в отличие от России, находили способы не допускать российские делегации на свои ядерные объекты, а также не сокращать боеголовки.

«США, особенно в такой чувствительной отрасли, как ядерная, свое отставание всегда старались компенсировать липовыми договоренностями. Очевидно, и сейчас ощущают в этом плане неполноценность, поэтому и предлагают обсуждать очередную филькину грамоту», - уверен депутат.

Напомним, что новый генсек НАТО Марк Рютте ранее анонсировал ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast Noon. Планируется, что на этих маневрах альянс отработает применение ядерного оружия для «демонстрации готовности ответить на угрозы Кремля».