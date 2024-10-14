Медведев прокомментировал готовность Байдена к переговорам с РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с РФ, Китаем и КНДР по сокращению стратегических ядерных сил. В своем Telegram-канале он заявил, что американский лидер сделал заявление, чтобы помочь своей «протеже», вице-президенту Камале Харрис перед президентскими выборами.

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Медведев назвал слова Байдена «очередным хамством америкосов». Он обратил внимание, что США ведут «практически полноценную, а отнюдь не гибридную, войну» с Россией, желая ей стратегического поражения.

Байден заявил о готовности к переговорам с РФ о ядерном оружии

«Поэтому переговоры на тему СНВ (стратегических наступательных вооружений — прим. ред.) с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», — заключил зампред Совбеза.

Ранее Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала с целью устранения угрозы атомной войны. Он считает, что для России, КНР и Северной Кореи нет никакой выгоды в том, чтобы «препятствовать прогрессу в сокращении ядерных арсеналов». При этом политик умолчал, что Соединенные Штаты продолжают направлять средства на укрепление своей ядерной триады.