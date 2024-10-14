Сербия планирует присоединиться к БРИКС, рассматривая это как альтернативный вариант Евросоюзу, так как не видит в ЕС партнера, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, все больше стран понимают, что БРИКС – это перспектива и гарантия многополярного мира. Он отметил, что заявление сербских властей подчеркивает стремление страны к сотрудничеству с группой государств, которая не вмешивается в суверенные дела своих участников, в отличие от Евросоюза.

«Политика Евросоюза и США приводит к обратному эффекту, и все больше стран видят в БРИКС перспективу и гарантию многополярного мира», – заявил Володин в своем Telegram-канале.

Экономика стран БРИКС сегодня значительно превышает показатели «Большой семерки». В то время как Евросоюз сталкивается с экономическими трудностями, такими как сокращение ВВП в Германии, Австрии, Финляндии и Эстонии и значительные убытки в промышленности, БРИКС продолжает укреплять свои позиции на мировой арене, подчеркнул Володин.

Он добавил, что на текущий момент в объединении состоят 10 стран, и его население составляет 45% мирового. Более 30 государств проявляют интерес к участию в БРИКС.

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Спикер Госдумы подчеркнул, что время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, и страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна рассматривает возможность вступления в БРИКС как альтернативу членству в ЕС.

Также в МИД заявили, что БРИКС никогда не являлся, не является и не собирается становиться военным союзом, это межгосударственное объединение равноправных участников.