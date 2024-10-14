В Кремле раскрыли причину привлекательности БРИКС

БРИКС привлекает страны мира своей демократичностью, в отличие от западных форматов и «Большой семерки» (G7). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков назвал причину привлекательности БРИКС для ряда развивающихся государств. Он подчеркнул, что БРИКС является более демократичным объединением с абсолютно равноправным уважительным взаимодействием.

«До сих пор на Западе были такие замкнутые клубы — это „семерка“, — которые всегда были закрыты даже для тех стран, которые набрали сил», — заявил пресс-секретарь президента. Песков пояснил, что к таким странам относятся прежде всего Китай и Индия.

Ранее МИД России ответил на заявления об опасности расширения БРИКС. В министерстве подчеркнули, что объединение никогда не являлось и не станет военным союзом.