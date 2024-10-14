Володин заявил о признании БРИКС в Европе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Европы начали интересоваться вступлением в БРИКС, так как «время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград рассматривает присоединение к БРИКС как «реальную альтернативу» вступлению в ЕС. По словам Вулина, представители Сербии примут участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Вице-премьер отметил, что «было бы безответственным» не изучить все варианты сотрудничества с разными блоками.

«В Европе признали БРИКС. <…> Все больше стран понимают, что БРИКС - это перспектива и гарантия многополярного мира. Участников и наблюдателей объединения не шантажируют, им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству, не вмешиваются в суверенные дела этих стран в отличие от Евросоюза», - так Володин прокомментировал заявление сербского вице-премьера.

Он добавил, что экономики стран БРИКС значительно превышают показатели «Большой семерки». Володин заявил, что ЕС стагнирует, ВВП Германии, Финляндии и других стран сокращается, а промышленность несет серьезные убытки.

«Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит. Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, а не в угоду США и их приспешников», - заявил Володин.

Он добавил, что саммит БРИКС в Казани посетят представители более чем 30 стран. Спикер Думы подчеркнул, что организация уже стала крупнейшим экономическим центром.