Политолог призвал остановить Европу из-за угрозы третьей мировой войны

Европа сейчас «гонит» третью мировую войну, ее необходимо остановить, чтобы нивелировать любую угрозу, считает руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

По его словам, которые передает РИА Новости, Запад отступит, если в ядерной доктрине России прописать возможность ответа на любые удары по объектам на территории РФ.

"Европейцы за прошлый век развязали две чудовищные войны. <...> И сейчас гонят третью. Мы должны их остановить и наказать. Чтобы никогда больше исчадие ада, которым является Европа для всего мира, чтобы никогда оттуда не исходила никакая угроза", — сказал Караганов.

Он считает, что при обновлении положений ядерной доктрины РФ страны коллективного Запада поймут, что ставки возросли, и «отползут». Однако политолог надеется, что российской стороне не придется прибегать к ядерным пускам, поскольку это повлечет за собой гибель большого количества беззащитных людей.

Ранее Сергей Караганов обвинил США во лжи относительно распространения своих ядерных гарантий на союзников. Он пояснил, что мировое сообщество находится в «облаке ложных представлений», а российская ядерная доктрина «чудовищно устарела».