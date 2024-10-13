$96.07-1.17105.11-1.40
Почта

В Кремле заявили об отсутствии предложений о переговорах Путина и Шольца

Со стороны Берлина не поступало предложений о переговорах канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

В Кремле заявили об отсутствии предложений о переговорах Путина и Шольца
© globallookpress.com
"Нет. Никаких предложений не было", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков, отвечая на вопрос, поступил ли со стороны Берлина запрос на телефонный разговор Шольца с Путиным, подчеркнул, что российский лидер всегда остается открытым для переговоров, однако запроса не было.

До этого группа немецких авторов, среди которых министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Герман (партия "Зеленых"), в статье для Frankfurter Rundschau заявляли, что Германии необходимо восстановить прерванные дипломатические каналы с Россией.

В свою очередь служба новостей Tagesschau сообщала, что депутаты бундестага критикуют Шольца за решение разместить ракеты США на своей территории против России.

Политика
Олаф Шольц
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Бундестаг
Берлин
Соединенные Штаты
Германия