В Кремле заявили об отсутствии предложений о переговорах Путина и Шольца

Со стороны Берлина не поступало предложений о переговорах канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Нет. Никаких предложений не было", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков, отвечая на вопрос, поступил ли со стороны Берлина запрос на телефонный разговор Шольца с Путиным, подчеркнул, что российский лидер всегда остается открытым для переговоров, однако запроса не было.

До этого группа немецких авторов, среди которых министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Герман (партия "Зеленых"), в статье для Frankfurter Rundschau заявляли, что Германии необходимо восстановить прерванные дипломатические каналы с Россией.

В свою очередь служба новостей Tagesschau сообщала, что депутаты бундестага критикуют Шольца за решение разместить ракеты США на своей территории против России.