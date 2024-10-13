Рост числа желающих вступить в БРИКС объяснили

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в беседе с БРИКС говорит о том, что в мире ищут альтернативу диктату США.

По словам Безпалько, «деградирующие» Соединенные Штаты пытаются сохранить свое могущество, однако постепенно наступает усталость от диктата других стран.

В МИД России заявили, что БРИКС не будет становиться военным союзом

«В условиях падения гегемона, конечно, хочется иметь какую-то альтернативу, на которую можно будет опереться», — пояснил эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал БРИКС эталоном дипломатии. По его словам, многополярность достигается в мире благодаря работе таких институтов, как БРИКС.