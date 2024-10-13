Официальный предствитель МИД России Мария Захарова высмеяла МИД Испании за публикацию видеокадров из российской столицы. Министерство выложило ролик в честь Дня испанской нации.

«Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», – заявила Захарова.

Представитель МИД прокомментировала видео МИД Испании, опубликованное ко Дню испанской нации. В этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете.

На видеокадрах – жители Москвы, гуляющие неподалеку от Центрального парка культуры и отдыха имени

Захарова: Запад одержим доминированием, его мировоззрение никто не разделяет

Максима Горького, а также виднеются небоскребы «Москва-Сити». Напомним, в 2022 году правительство Испании выслало 25 дипломатов из состава российской дипломатической миссии в стране.

Ранее Захарова заявляла, что украинская власть убила 127 тысяч солдат. Их боевой подготовкой занимались на Западе.