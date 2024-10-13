Путин напомнил о масштабных задачах перед аграриями

Ежегодно во второе воскресенье октября в России отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает «Российская газета».

В текущем году он выпадает на 13 октября. Первоначально профессиональный праздник работников села — Всесоюзный день работников сельского хозяйства — отмечался во второе воскресенье октября. А в третье воскресенье месяца праздновался День работников пищевой промышленности. В 1986 году их объединили в единый — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса и стали отмечать в третье воскресенье октября. В 1999 году в соответствии с указом Президента РФ дату праздника перенесли на второе воскресенье месяца и немного изменили название.

В настоящее время агропромышленный комплекс — одна из самых динамичных отраслей отечественной экономики. Российская сельхозпродукция отличается высоким качеством, превосходит зарубежные аналоги и экспортируется в разные страны. Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что сельское хозяйство демонстрирует практически рекордные результаты. Показатели по большинству важных сельхозпродуктов — мясу, рыбе, зерну — в этом году выполнены.

Глава государства Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства напомнил о масштабных задачах, которые стоят перед российским агропромышленным комплексом — увеличение объемов производства не менее чем на 25% к 2030 году и рост экспорта не менее чем в полтора раза.

По словам президента, России необходимо шире внедрять в свою сельскохозяйственную отрасль отечественное оборудование и технику, а также развивать перспективные природоподобные технологии, чтобы укрепить технологические возможности АПК.