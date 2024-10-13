Путин дал обещание по Донбассу и Новороссии

Россия будет создавать условия для реализации аграрного потенциала Донбасса и Новороссии, восстановит все поврежденные объекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он высказал аграриям Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, а также приграничных регионов - Курской, Белгородской, Брянской областей - особую признательность. Президент обратил внимание, что они трудятся с полной отдачей, выполняют свою работу на совесть, несмотря на все испытания.