Глава Дагестана заявил о готовности оказать помощь Чечне после взрыва на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил в своем Telegram-канале, что республика готова оказать необходимую помощь Чечне в связи со взрывом на автозаправке в Грозном.

«Мы знаем об этой беде не понаслышке. Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу», — написал Меликов.

Взрыв на автозаправочной станции в Грозном произошел днем 12 октября. Речь об АЗС в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. Причиной могла стать детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

В результате инцидента есть пострадавшие. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось.

27 сентября на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Глава Дагестана отмечал, что случившееся может быть связано с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз».