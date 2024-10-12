Путин исключил Шойгу из Совета по физкультуре и спорту

Президент России Владимир Путин исключил секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и несколько других известных лиц из состава президентского Совета по физкультуре и спорту. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовых актов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в состав президентского Совета по развитию физкультуры и спорта.

Из состава совета исключены секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что в Комитете Госдумы по физической культуре и спорту будет создана рабочая группа по взаимодействию с новыми регионами.