Песков прокомментировал слова Харрис в адрес Путина

Оскорбительные заявления в адрес главы России Владимира Путина со стороны кандидата в президенты США от Демпартии Камалы Харрис можно считать квинтэссенцией американской модели международных отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Харрис раскритиковала Владимира Путина, 45-го президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Пресс-секретарь пояснил, что высший политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, по всей видимости, впитал «такую политическую культуру».

«Это квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они [США] пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству», — подчеркнул Песков.

Харрис раскритиковала Трампа и оскорбила Путина

Ранее представитель Кремля подчеркнул, что президент России, несмотря на ставшую привычной практику западных руководителей, не станет опускаться до оскорблений лидеров других стран.