Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что Евросоюз «пойдет ко дну», если решится принять в свой состав Украину. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский якобы может согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз.

«ЕС и без Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну», — подчеркнул Константинов.

По его оценке, объединению не требуется разрушенная страна без населения и с нелегитимным президентом.

Ранее глава крымского парламента призвал власти Украины прекратить истерику вокруг статуса полуострова. Он подчеркнул, что в этом вопросе точка была поставлена в 2014 году.