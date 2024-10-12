Захарова оценила развитие экономических отношений РФ и КНР

Двустороннее взаимодействие РФ и КНР в сфере экономики в последние годы «совершило вертикальный старт». Об этом в ходе интервью для RT заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

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«У нас все направления взаимодействия с КНР развиваются, и все они, безусловно, перспективные. И требуют [они] не их фиксации на нынешнем уровне, а, наоборот, развития и выхода на новые уровни», — подчеркнула дипломат.

Она обратила внимание, что много лет Москва и Пекин активно развивали политические отношения. Также уделялось повышенное внимание сотрудничеству в туристической и гуманитарной сферах, при этом экономика «страдала».

«Вот наконец настали те времена, когда наши экономические отношения, можно сказать, совершили такой вертикальный старт. Они устремились за отношениями политическими, и сейчас, мне кажется, точно идут вровень, в ногу», — добавила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, российско-китайское сотрудничество основано на интересах народов обоих государств и дает их экономикам «фантастические возможности».