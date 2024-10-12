Объединение БРИКС никогда не являлось и не собирается становиться военным союзом. Соответствующее заявление сделал российский МИД.

«БРИКС – это даже не международная организация или интеграционная структура, а межгосударственное объединение равноправных участников», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что работа БРИКС связана стремя основными «столпами»: политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные связи.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что возрастающее количество стран, готовых принять участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, говорит о том, что мир утратил веру в Запад и его ценности.

Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России обсудить новый мировой порядок.