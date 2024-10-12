Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку в трудное время сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, а также поблагодарил его за добрые дела. Незадолго до этого глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил бизнесмену и двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову кровной местью.

В ходе благодарственной речи по поводу реконструкции парка в Махачкале Меликов отметил, что Керимов делает много добрых дел: помогает семьям участников СВО, поддерживает паломников, участвует в восстановлении иудейского и православного храмов в Дербенте, на которые напали террористы, строит медицинские центры и инвестирует в развитие Дагестана.

«Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — сказал Меликов.

Кадыров ранее в ходе совещания с представителями силового блока республики заявил, что на него готовилось покушение. По его словам, в этом участвовали Керимов, Барахоев и Курбанов.