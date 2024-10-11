Пезешкиан призвал РФ активнее противостоять действиям Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде призвал Россию активнее противостоять действиям Израиля, которые приводят к массовой гибели мирных жителей Ливана и сектора Газа.

"Мы обсудили вопросы региона, а именно то, что Россия должна играть более активную роль в отношении преступлений, которые совершает сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) против женщин и детей в Ливане и секторе Газа", - публикует видеозапись выступления Пезешкиана его пресс-служба.