Лавров сообщил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о наличии «акторов» в палестинском кризисе, которые хотели бы спровоцировать вовлечение США и НАТО в военном плане. Об этом министр сообщил во время выступления на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС), пишет РИА Новости.

Кроме того, Лавров заявил о военном строительстве Штатов на Корейском полуострове, назвав его провокационным. По словам министра, Вашингтон, Токио и Сеул привносят в регион «агрессивный ядерный компонент». Сергей Лавров коснулся и текущей ситуации на Восточноазиатском саммите. Он отметил, что сейчас участникам формата становится труднее, если невозможно согласовать какие-либо документы, ориентированные на прикладное взаимодействие.

Москва против того, чтобы созидательное предназначение Восточноазиатского саммита приносились в жертву геополитическим амбициям, заключил глава МИД РФ.

4 октября Сергей Лавров заявил, что США поощряют Израиль к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, так как не осудили его операцию в Ливане. По словам министра, отсутствие критики со стороны Вашингтона говорит о том, что американские власти «поощряют своего ближневосточного союзника к расширению зоны военных действий».

В этот же день министр сообщил, что Россия выступает против размещения третьими странами военной инфраструктуры в Афганистане и соседних с ним государствах. Лавров также призвал «сохранять бдительность» относительно планов стран Запада помешать урегулированию ситуации в Афганистане.