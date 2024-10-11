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Песков анонсировал поездку Путина в один из регионов России

На следующей неделе у президента Владимира Путина может состояться поездка в один из регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков анонсировал поездку Путина в один из регионов России
© РИА Новости

Песков утвердительно ответил на вопрос РИА «Новости» о том, может ли Путин на следующей неделе посетить один из российских регионов.

Куда именно может поехать президент, он не уточнил.

«Сообщим своевременно», – заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин вряд ли поздравит Трампа в случае победы того на выборах президента США.

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