Главный удар по Израилю, оккупация Сирии: что обсуждали Путин и лидер Ирана

11 октября в Ашхабаде прошли переговоры президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений и резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. О чем договорились главы государств, что Пезешкиан мог попросить у Путина и поддержит ли Москва Тегеран в случае прямой войны с Израилем — в материале NEWS.ru.

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Что известно о визите Путина в Ашхабад

7 октября помощник Путина Юрий Ушаков сообщил во время брифинга, что 11-го числа российский лидер посетит с государственным визитом Ашхабад для участия в международном форуме. Формальным поводом стало приглашение коллеги из Туркмении Сердара Бердымухамедова, который приехал в Москву на саммит глав СНГ.

Он позвал президента России принять участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги.

10 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что ключевыми темами для обсуждения во время встречи Путина и Пезешкиана станут двусторонние отношения и ситуация на Ближнем Востоке.

«У нас достаточно тесные отношения в самых разных отраслях. Но, разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не будет обделена вниманием», — сказал Песков. По его словам, стороны проведут «серьезный разговор».

Почему Путину потребовался «серьезный разговор» с Пезешкианом

Вскоре после избрания Пезешкиана на пост президента Россия объявила о согласовании текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Этот документ призван устранить препятствия для расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран. Действующее соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества Москвы и Тегерана, подписанное в 2001 году, в значительной мере устарело. Как ожидается, новый договор должен задать параметры развития совместных инфраструктурных и логистических проектов, включая коридор «Север — Юг».

«Нужно дождаться подписания соглашения о сотрудничестве, появления, по крайней мере, текста, потому что сейчас вообще нет никаких утечек», — сказал NEWS.ru востоковед, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

Предполагается, что договор будет подписан на саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.

Однако в конце сентября президент Ирана на полях Генассамблеи ООН сделал несколько критических заявлений в адрес России. В частности, Пезешкиан отметил, что Исламская Республика «никогда не одобряла агрессию против Украины». Отвечая на обвинения западных стран в том, что Иран поставляет оружие РФ, президент подчеркнул, что их не было с тех пор, как он вступил в должность.

«Возможно, в прошлом такие поставки и были. Но я могу заверить вас, что с тех пор, как я вступил в должность, таких поставок в Россию не было», — сказал он.

Москва спокойно отреагировала на заявления лидера страны, считающейся ее союзником. В Кремле сообщили, что это «суверенная позиция Ирана» и Россия будет продолжать разъяснять партнерам свою точку зрения.

Ранее иранский МИД назвал лживыми заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о поставках иранских баллистических ракет России. В Тегеране подчеркнули, что не занимают какой-либо стороны в украинском конфликте и призывают другие страны прекратить поставки вооружений участникам противостояния.

«Важно понять настроения друг друга, ведь Пезешкиан изначально имел репутацию человека, который настроен на примирение с Западом, с США», — считает руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Резкие заявления Пезешкиана на полях Генассамблеи ООН — это достаточно тревожный для России сигнал. Но в то же время в Москве понимают, что в Тегеране идет внутриэлитная борьба между сторонниками восстановления отношений с Западом и радикальными противниками этого, добавил эксперт.

«То, что Пезешкиан выиграл выборы с небольшим перевесом, показывает, что и в обществе есть серьезный запрос на восстановление отношений с Западом», — пояснил Родионов.

Как прошла встреча Путина и Пезешкиана в Ашхабаде

11 октября в рамках форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» Бердымухамедов наградил Путина медалью в честь Махтумкули Фраги. Пезешкиан также выступил на этом мероприятии. Непосредственно перед встречей с главой РФ он сделал заявление о ситуации в Палестине, обвинив Израиль в нарушении всех «возможных и невозможных международных договоренностей».

«Я хотел бы сказать Израилю: остановитесь, перестаньте убивать мирных людей! Остановите бомбежки жилых домов и людей, у которых и так ничего нет. Израиль нарушил все возможные и невозможные международные договоренности, и он делает это, потому что знает, что за ним стоят США и Евросоюз», — сказал глава Исламской Республики.

В Ашхабаде состоялась первая личная встреча лидеров России и Ирана. В июле Пезешкиан победил на внеочередных президентских выборах, которые были объявлены в связи с гибелью в авиакатастрофе бывшего главы Исламской Республики Ибрагима Раиси. Путин одним из первых поздравил иранского коллегу с победой.

По итогам встречи президенты обеих стран не стали делать громких заявлений. Приветствуя иранского коллегу, российский лидер подчеркнул, что отношения с Тегераном имеют для Москвы приоритетный характер и «развиваются очень успешно».

«Мы активно работаем вместе на международной арене, наши оценки происходящих в мире событий часто очень близки, даже совпадают», — отметил Путин.

Он напомнил, что Иран стал полноценным участником Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. «Я вас жду в Казани в этом месяце, 23–24-го числа, на саммите БРИКС, где у нас тоже запланирована двусторонняя встреча. Я очень рад — еще раз — возможности с вами познакомиться», — добавил российский президент.

В свою очередь Пезешкиан заявил, что отношения России и Ирана «должны день за днем улучшаться и укрепляться». Он пообещал сделать все возможное для подписания на саммите БРИКС тех документов, которые стороны ранее обсуждали.

Какие вопросы могли обсудить Путин и Пезешкиан

Неожиданный визит Путина в Ашхабад и его встреча с президентом Ирана — это «огромная загадка», заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков.

«Никто не знает. Может быть, произошло что-то очень важное, поэтому руководитель Туркмении очень сильно просил Путина приехать. Говорили либо о вероятности большой войны на Ближнем Востоке, о возможности использования израильского ядерного оружия против Ирана, либо о совместных действиях России и Ирана», — сказал Марков.

Арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что Путин и Пезешкиан, скорее всего, не обсуждали возможную наземную операцию Ирана против Израиля.

«Наземная операция Ирана может начаться только в том случае, если Израиль оккупирует Сирию, у них нет общей сухопутной границы. Поэтому никакой наземной операции не может быть», — пояснил он.

По мнению эксперта, максимальная форма эскалации, которую можно ожидать, — это воздушный удар Армии обороны Израиля по иранским ядерным или нефтяным объектам.

«Например, Израиль решит все-таки не прислушиваться к мнению США и нанесет удар с воздуха по Ирану, по его ядерным или нефтяным объектам. Что дальше сделает Исламская Республика? Очевидно, в условиях исторического опыта, в котором мы находимся сегодня, Иран решит в ответ обстрелять ракетами территорию Израиля. Ни в каком из этих сценариев я не вижу наземной операции, потому что тогда в эту историю будет втянута Сирия. Если это произойдет, уже запахнет большой войной на Ближнем Востоке», — сказал Зелтынь.

По его мнению, вовлеченность России в ирано-израильский конфликт будет исключительно политической.

«В случае воздушной ирано-израильской войны РФ может нанести удар по Израилю. Но я очень сильно сомневаюсь, что такое решение будет принято. В материально-техническом плане возможен какой-то вариант оказания помощи, использования системы ПВО и так далее. Но, по-моему, эта помощь и так туда поступает», — предположил Зелтынь.

Лямин высказал похожую точку зрения. Он напомнил, что Иран в ходе конфликтов всегда старался полагаться на собственную силу.