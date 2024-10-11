Захарова поддержала идею Аксенова заменить термин «новые регионы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала инициативу заменить термин "новые регионы" России на "исторические".

Дипломат обратила внимание на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о некорректности применения термина "новые регионы" по отношению к территориям Донбасса и Новороссии. "Именно", - написала Захарова в своем Telegram-канале, поддержав тем самым инициативу.

Аксенов предложил заменить термин «новые регионы»

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России" заявил, что регионы Донбасса и Новороссии являются историческими территориями РФ, несмотря на то, что они воссоединились со страной в 2022 году. В связи с этим, по словам Аксенова, применение к ним термина "новые регионы" является ошибочным и некорректным.