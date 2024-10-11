Путин заявил, что Россия готова обсудить выстраивание нового миропорядка

Россия готова к обсуждению выстраивания нового миропорядка, заявил российский президент Владимир Путин.

«Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями», — цитирует его ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин в рамках рабочего визита в Ашхабад прибыл в Торгово-промышленную палату Туркмении для участия в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития».

В связи с этим МИД Украины призвал Туркмению арестовать Путина.