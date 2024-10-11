Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин начал рабочий визит в Туркменистан.

Главный пункт программы - участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", посвященном 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Кроме того, российский лидер встретится со своим туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым. На полях форума запланирована беседа с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Добавим, что Владимир Путин посещал Туркменистан в качестве президента семь раз. Предыдущий визит состоялся в июне 2022 года. А с нынешним президентом страны он встречался буквально на днях: Сердар Бердымухамедов принимал участие в заседании Совета глав государств СНГ, который прошел в Москве 8 октября.