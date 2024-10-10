В Кремле анонсировали «серьезный разговор» Путина с президентом Ирана

На встрече президента России Владимира Путина с коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде планируется обсудить множество различных тем. Беседа состоится в серьезной обстановке.

Об этом в четверг, 10 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Это прежде всего двусторонние российско-иранские отношения <...>. Но, разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не будет обделена вниманием, тоже будет на повестке дня. В любом случае будет серьезный разговор, — рассказал Песков.

По его словам, лидеры двух стран на ближайших переговорах встретятся впервые, передает ТАСС.

8 октября Владимир Путин провел встречу с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым в Большом Кремлевском дворце. Руководители стран обменялись рукопожатием в знак начала переговоров.

В середине июня лидеры КНДР и России Ким Чен Ын и Владимир Путин провели встречу в Северной Корее. В ходе визита российского лидера в страну сторонами был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что еще обсуждали лидеры государств на встрече — в материале «Вечерней Москвы».