В МИД РФ заявили, что работа «ядерной пятерки» не прекращалась

Работа России, Китая, Великобритании, США и Франции в формате "ядерной пятерки" никогда не прекращалась, ожидаются контакты на рабочем уровне. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это закрытый рабочий формат, здесь нет никакого элемента чрезвычайщины или сенсационности. Никогда работа "пятерки" не прекращалась", - сказал замминистра.

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Ранее он сообщил, что очередная встреча в этом формате пройдет в Нью-Йорке на полях заседаний Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в ближайшие две недели.

"Это [будет] рабочий уровень", - проинформировал теперь Рябков ТАСС, отвечая на вопрос о том, на каком уровне Россия будет представлена на встрече.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что это "непубличные мероприятия".