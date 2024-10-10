Лавров прибыл в Лаос для участия в Восточноазиатском саммите

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Лаос, где примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС). Об этом сообщает РИА Новости.

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Параллельно с Лавровым Лаос посетит государственный секретарь США Энтони Блинкен. В МИД России не уточняли, запланированы ли контакты глав внешнеполитических ведомств.

Лавров отреагировал на слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

Восточноазиатский саммит — ежегодная встреча в верхах, форум лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их диалоговых партнеров. В 2011 году членство в организации было расширено до 18 стран и на форум стали приглашаться лидеры Соединенных Штатов и РФ. Первая встреча в верхах состоялась 14 декабря 2005 года.

2 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ходе поездки в Лаос Лавров проведет несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами. Само участие министра в ВАС запланировано на 11 октября.

Ранее Лавров отреагировал на предложение Фицо ударить ракетами по Брюсселю.