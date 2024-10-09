Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжили общение после церемонии вручения президенту Белоруссии ордена Святого апостола Андрея Первозванного. В настоящий момент переговоры лидеров завершились. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да. Продолжалось. Сейчас уже завершилось [общение]", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжилось ли общение Путина и Лукашенко после торжественной церемонии вручения высшей государственной награды России.

Главы двух государств общались несколько часов. В частности, они провели двусторонние переговоры в Кремле и обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства. После этой беседы Путин в торжественной обстановке вручил своему визави орден Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении Лукашенко российский лидер подписал 30 августа, в день 70-летия президента Белоруссии. Всего же Лукашенко на сей раз провел в Москве три дня, приняв участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ 7 октября, а также в Совете глав государств СНГ 8 октября.