Генпрокуратура: три страны отказали России в сотрудничестве из-за политики

Речь идёт о Латвии, Канаде и Швейцарии. В ведомстве связывают это с русофобией. В Генеральной прокуратуре отмечают, что вышеперечисленные страны отказали российской стороне семь раз — по три раза Латвия и Швейцария, один раз Канада. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии сообщило, что помощь российской стороне просто не может быть оказана.

Ведомство уточняет, что в течение этого года компетентные органы иностранных государств отказали в исполнении 27 запросов о правовой помощи.

Названы идеальные посредники для переговоров России и Украины

Кроме того, некоторые страны не удовлетворили просьбы о выдаче граждан России, обвиняемых в совершении преступлений.