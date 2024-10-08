Россия напомнила Швейцарии о последствиях нарушения границы

Посольство России в Швейцарии напомнило местным журналистам, что нарушение российской границы не останется без последствий, после нескольких репортажей из города Суджа на стороне украинской армии. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Накануне в ФСБ России заявили, что на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших российскую границу в Курской области, заведены уголовные дела.