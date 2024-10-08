Президент Кубы поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Соответствующую запись он оставил в своих социальных сетях.

"Поздравления в ваш день рождения, уважаемый президент Владимир Путин", - написал Диас-Канель.

Глава Кубы отметил, что Гавана выражает свое восхищение российским президентом, а также считает его своим другом. Кроме того, Диас-Канель передал наилучшие пожелания Путину, его семье и народу России.

7 октября президенту России исполнилось 72 года. Свои поздравления ему уже направили власти Никарагуа и Боливии.