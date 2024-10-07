Глава Крыма рассказал о судьбе России под руководством Путина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что под руководством Владимира Путина Россия прошла огромный путь созидания и вернула себе статус великой державы после девяностых.

В своем сообщении Аксенов отметил, что лидеров такого масштаба, как Путин, «в мире больше нет».

«Под его руководством наша страна, стоявшая в конце девяностых, без всякого преувеличения, на краю пропасти, прошла огромный путь созидания. Вернула себе статус великой державы, стала одним из центров нового, многополярного миропорядка», — написал глава Крыма.

По словам Аксенова, благодаря смелым решениям Путина «исполнилась крымская мечта о возвращении на Родину», а все колоссальные достижения республики за прошедшие годы связаны с именем российского лидера.

7 октября Путин отмечает свой день рождения. В текущем году президенту РФ исполняется 72 года. Поздравления российскому лидеру уже направили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, глава Белоруссии Александр Лукашенко и бывший президент Молдавии Игорь Додон.