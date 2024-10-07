Как пройдет день рождения президента РФ

Президент России Владимир Путин отмечает сегодня день рождения, ему исполняется 72 года. На высшем государственном посту он встретит личный праздник уже в 21-й раз.

Как и в предыдущие годы, график главы государства остается рабочим. Как правило, с самого утра Путину начинают поступать поздравления от зарубежных лидеров - в виде телеграмм и по телефону. В первой половине дня запланирована целая серия закрытых рабочих встреч. А вечером Путин увидится с главами государств СНГ: они собираются в Москве в преддверии саммита, запланированного на вторник.

Работа и тайга

Как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент не может позволить себе даже одного дня полноценного отдыха: "Бумаги все равно идут, страна все равно живет, где-то морозы, где-то жара <…>, где-то сбои по транспорту, где-то международная ситуация развивается не так, как хотелось бы".

Даже внутри суток у президента не разграничены конкретные часы работы и отдыха - при необходимости он принимает доклады и ночью. В итоге, как отмечали в Кремле, Путин "фактически круглые сутки на посту".

Лишь один раз Путин сделал исключение в свой день рождения: взял выходной и улетел в глухую тайгу. Это был 2014 год. По словам Пескова, тогда Путин находился "в 300-400 км от ближайшего жилья", так что условия отнюдь не были "стационарными". Сам глава государства позднее признавался, что прошел по горам почти 9 км.

Без пышных празднеств

Путин никогда не обсуждает свой день рождения публично и лишнего внимания к этой теме старается избегать. "Это мой день рождения, это не национальный праздник. Мне кажется, что преувеличивать значение этого события - нескромно", - подчеркивал глава государства.

Отмечать 7 октября он предпочитает в кругу друзей и близких. В своем загруженном графике президент старается оставить для родных хотя бы вечер. В первую очередь речь идет о семье. Однако доброй традицией уже стали и встречи с лидерами стран СНГ.

Так, в 2023 году Путин в этот день вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым участвовал в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. В 2022 году он принял лидеров стран СНГ на неформальном саммите, который состоялся в Константиновском дворце в Стрельне (Санкт-Петербург).

Подобные мероприятия президент старается проводить на родине. Лишь дважды за время работы на президентском посту день рождения застал его за пределами России. В 2002 году в свой 50-летний юбилей российский лидер был на саммите СНГ в Кишиневе. А в 2013 году он принимал поздравления от лидеров экономик АТЭС на индонезийском острове Бали.

Внутри страны Путин лишь однажды праздновал день рождения в официальной обстановке публично: на свой 55-летний юбилей в 2007 году он "счел возможным пригласить в Кремль постоянных членов Совета безопасности, руководство вооруженных сил, включая командующих округами, родами и видами войск". Такое решение Путин объяснял скорым завершением второго президентского срока.

Подарки

Несмотря на то, что глава российского государства никогда не акцентирует внимание на своем празднике, без подарков дело не обходится. Причем "гостинцы" от зарубежных лидеров почти всегда бывают с национальным колоритом.

Например, в 2022 году - на 70-летний юбилей - белорусский коллега Александр Лукашенко подарил Путину трактор "Беларус". В 2017 году Путин получил от тогдашнего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова щенка алабая по кличке Верный (не секрет, что российский президент относится к когорте "собачников", таких питомцев ему дарят не первый раз). А бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони тогда же преподнес пододеяльник с ручной вышивкой - на изображении они вместе с Путиным стоят на фоне достопримечательностей двух стран.

Один из самых запоминающихся презентов был преподнесен в 2008 году. Тогда Путину, занимавшему пост премьер-министра, передали уссурийского тигренка. Вскоре тигрица, названная Машей, была передана в геленджикский "Сафари-парк", чтобы она могла "жить в нормальных условиях".

Подарки были не только материальные: 7 октября 2019 года мэр Цхинвала Алан Кочиев сообщил, что улица Московская в городе была переименована в честь Владимира Путина. Так Южная Осетия поздравила российского лидера. В этом году Всероссийская федерация самбо (ВФС) провела накануне гран-при по боевому самбо, посвященный дню рождения президента.

Путину в свой день рождения и самому случалось дарить подарки. 7 октября прошлого года псковская школьница получила от главы государства щенка породы акита-ину, о котором мечтала. Мама девочки тогда признавалась, что школьница обратилась к президенту втайне от родителей: сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала.

Правила жизни Путина

В этом году после переизбрания Путина на пост президента впервые за 6 лет была обновлена его личная страница на сайте Кремля. Ее пополнили ключевые вехи в истории страны, главные решения и заявления президента. За многими из них кроются личные убеждения и качества главы государства.

Больше всего российский лидер ценит в людях "порядочность и терпимость" и с уважением относится к тем, кто имеет собственное мнение. "Дорожу ими, они могут сказать: "Думаю, вы не правы, Владимир Владимирович".

Самым большим грехом в отношениях между людьми Путин считает предательство. По его мнению, "это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить". Так же нетерпимо он относится к обманщикам.

Глава государства уверен: главное для любого управленца - умение слышать, чувствовать и понимать проблемы страны и народа, и "никогда нельзя задирать нос". "Самое простое в моем положении - махать шашкой, выгонять, увольнять, строгие выговоры выносить и так далее. Но это тоже когда-то нужно в отношении каких-то уже вопиющих случаев делать, безусловно, но, если кто-то чего-то не делает, я считаю, что в этом есть и моя вина", - отмечал президент.

Путин убежден, что корректные отношения между мировыми лидерами помогают решать даже самые сложные вопросы. И сейчас, в условиях специальной военной операции, несмотря на многочисленные ограничения и санкции против России от западных стран, а порой даже оскорбительные выпады от их лидеров, Путин повторяет: он всегда открыт для диалога и конструктивных переговоров.