Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» не будет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом написал член партии Мамука Мдинарадзе на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Никакое признание и подобные антинациональные вопросы не рассматриваются! В том числе исключено согласие на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий», — заявил депутат.

В сентябре генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии и хочет наладить взаимоотношения с этими республиками. По его словам, Грузия хочет восстановить свою территориальную целостность и жить в мире.

В МИД РФ заявляли, что решение российских властей от 2008 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.