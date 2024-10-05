Путин анонсировал встречу с Рахмоном

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, который он отмечает 5 октября, и сообщил, что в ближайшие дни встретится с ним в Москве. Текст телеграммы размещен на сайте главы таджикского государства.

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