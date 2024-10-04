В ФСБ рассказали о процедуре исключения «Талибана»* из списка террористов

Россия завершает проработку вопроса об исключении движения «Талибан» (запрещено в РФ) из списка террористических организаций. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

По его словам, талибы проявляют себя в борьбе с наиболее опасным крылом «Исламского государства» — «Вилаят Хорасан» (обе запрещены в России как террористические организации).

Бортников указал на оказываемую террористам ресурсную поддержку со стороны Запада для совершения ими подрывных акций на территории России под ложным флагом. Нападение на концертный зал «Крокус сити холл» стало одним из преступлений, организованный радикалами из «Вилаят Хорасан» и подконтрольными Западу украинскими спецслужбами, добавил он.

*Запрещено в РФ