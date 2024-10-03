МИД России назвал минусы БРИКС

Национальные интересы участников БРИКС совпадают не во всем, а процесс согласования порой занимает значительное время. Минусы объединения назвал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также заявил, что решение по заявке Турции на вступление в БРИКС будет приниматься всем межгосударственным объединением. подчеркнул, что конфликт на Украине будет обсуждаться между Россией и Турцией на высшем уровне на саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.