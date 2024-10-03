Путин выразил соболезнования руководству Непала

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Непала Раме Чандре Пауделу и премьеру страны и Шарме Оли телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей из-за оползней и наводнений. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Катманду.

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Телеграммы с соболезнованиями непальским властям также поступили от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"На территории посольства России в Непале и в резиденции посла в Катманду были приспущены государственные флаги России в знак траура по жертвам стихийного бедствия", - сообщили в дипмиссии РФ.

Наводнения и оползни в республике вызвали дожди, не прекращающиеся с 27 сентября. 29 сентября движение по трем автомагистралям, ведущим из Катманду, и на других дорогах страны было парализовано из-за схода горных пород. К концу выходных погода в Непале улучшилась, начались восстановительные работы. Погибли более 240 человек.

В посольстве РФ в Непале ТАСС ранее сообщили, что информации о пострадавших российских туристах не поступало.