Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани.

Об этом сообщил журналистам глава информцентра всемирной организации в России Владимир Кузнецов на открытии проекта "Казанские диалоги".

"Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш", - сказал он.

По словам Кузнецова, в ООН рассчитывают, что на саммите "будут достигнуты важные договоренности и дан необходимый импульс вперед для того, чтобы цели, поставленные в повестке устойчивого развития до 2030 года, все 17 целей, выполнялись и делали жизнь на планете более благополучной и безопасной".

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России. Оно продлится до конца года и включает более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием в период председательства РФ станет саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.