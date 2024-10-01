Путин обсудил с Цивилевым энергетику

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым и обсудил с ним результаты первых месяцев работы на министерском посту. Глава государства также обратил внимание на стратегическую роль энергетики для России.

"Вы, надеюсь, уже освоились в новом качестве, и задел у вас был до этого неплохой, имея в виду, что вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего касается это угольной отрасли. Тем не менее была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России", - сказал Путин.

Глава Минэнерго информировал президента о ситуации в топливно-энергетическом комплексе и задачах на перспективу. Отдельно обсуждалась подготовка энергетической стратегии до 2050 года и национального проекта в области ТЭК "Новые атомные и энергетические технологии".

Цивилев вошел в состав федерального правительства при формировании нового состава в мае 2024 года. До этого он с 2018 года возглавлял Кузбасс.