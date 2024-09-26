Лавров сделал комплимент главе МИД Боливии

Глава МИД России Сергей Лавров сделал комплимент своей боливийской коллеге Селинде Сосой. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров обратил внимание на платок Сосой, сказав, что он красивый. В ответ его коллега рассказала, что он национальный и показала вышивку на кремовом палантине.

«Очень рад вас видеть. Хорошая возможность обсудить, как выполняются договоренности наших президентов. Договоренности были очень насыщенные, конкретные, когда ваш президент был в Санкт-Петербурге», — продолжил диалог Лавров.

Сосой отметила, что ей также есть, что обсудить с ним, особенно в вопросах внешнеполитических проблем и координации на международной арене.

Встреча глав МИД РФ и Боливии состоялась на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.