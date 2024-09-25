Путин сообщил, что ждет Эрдогана в Казани на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча. Во встрече также примет участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Передайте самые наилучшие пожелания президенту Турецкой Республики господину Эрдогану. Я жду его в России в Казани. 23 [октября], по-моему, запланирована у нас с ним двусторонняя встреча", - сказал Путин на встрече со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Он подчеркнул, что рад видеть спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша в России. "Знаю, что у вас здесь насыщенная программа. Мы очень рады тому, что у нас развиваются отношения с Турецкой Республикой по всем направлениям, в том числе и по парламентскому", - сказал президент РФ.

Российский лидер обратил внимание на успешное развитие отношений между Москвой и Анкарой в экономике и в социальной сфере, по линии министерств иностранных дел. "В общем и целом мы соседи, добрый соседи, работаем на благо наших народов, наших стран, и в целом у нас все получается. Есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания, сейчас очень коротко обменяемся мнениями по всем этим направлениям", - сказал президент РФ.