Эмир Катара призвал РФ и Украину искать мирное решение конфликта

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал Россию и Украину работать над поиском путей мирного урегулирования конфликта.

"Война между Россией и Украиной привела к тяжелым человеческим страданиям и повлияла на Европу и мир. Мы повторяем наш призыв ко всем сторонам соблюдать положения Устава ООН и нормы международного права, а также работать над поиском мирного решения как единственно возможного", - заявил он во время общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генассамблеи.

Говоря о посреднических усилиях Катара для разрешения различных конфликтных ситуаций, шейх Тамим отметил, что действия Дохи способствовали воссоединению "десятков украинских детей со своими семьями". Посредничество Катара, добавил он, также позволило провести обмен заключенными между Венесуэлой и США.

Катар выступает в качестве посредника между Россией и Украиной в вопросе возвращения детей, вывезенных из зоны боевых действий. 8 июля пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой сообщила, что Россия при содействии Катара способствовала воссоединению матери с Украины со своей дочерью. Девочка стала 71-м ребенком, который вернулся к семье на Украине и в других странах.